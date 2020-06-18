مصر أولى بينا.. العائدون من ليبيا: مش هنخاف طول ما ورانا الجيش والسيسي ..فيديو

قال علي محمد أحد المصريين العائدين من ليبيا ، إن الحكومة قدمت لنا الكثير، مضيفا أن السفر للعمل خارج البلاد "غلطة" ولن تتكرر مرة أخرى.





ووجه محمد ، رسالة لمن يريد السفر للعمل في الخارج، قائلا "مصر أولى بكم، ومصر بلدنا قدمت الكتير علشان نرجع".





ومن جانبه قال سيد، أحد المصريين العائدين من ليبيا، "طول ما ورانا جيش قوي والرئيس السيسي مش هنخاف من حاجة وكنت واثق انه هيتم تحريرنا، وأقول لشباب مصر محدش يبص للفلوس ومصر أولى بيكم، وكنا خايفين بس لما شوفنا رجال المخابرات العامة والجيش الليبي أطمنا خلاص، أشكر السيسي وكل مصري رأسه مرفوعة، وغلطة ومش هتكرر تاني".





فيما قال كساب سباعي، "أنا سني 41 عاما، وقعدت عام كامل في ليبيا، وأشكر الكل ومكناش متوقعين أننا هنرجع وأول لما الفيديو اتنشر وثقت أننا هنرجع بلدنا بسلام، وأنصح أي واحد لا يسافر ابدا ومكناش نتوقع أننا هنرجع".





فيما ردد العائدون هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر"، مرتدين أعلام مصر.





عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو للمصريين العائدين من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح وهم يتناولون العشاء.





ووصل منذ قليل المصريون المحتجزون بليبيا إلى أرض الوطن، وهتف المصريون العائدون بـ تحيا مصر .. ألف شكر للرئيس السيسي ".





وجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على مدار الأيام الماضية .





كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات مع السلطات الليبية ساهمت في إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.



