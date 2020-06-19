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رياضة

نجم مانشستر سيتي السابق يحذر ليفربول من المخاطرة بـ محمد صلاح أمام إيفرتون

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:50 ص
محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب
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محمد السعيد
حذر داني ميلز نجم فريق مانشستر سيتي السابق، من المخاطرة بالنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، والدفع به في مباراة إيفرتون المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حال عدم جاهزيته الكاملة.
وكانت تقارير أشارت مؤخرا، أن محمد صلاح يعاني من كدمة بسيطة في قدمة، تعرض لها، خلال تدريبات ليفربول. 

وقال داني ميلز في تصريحات لصحيفة " ميرور":" لقب الدري الإنجليزي محسوم لصالح ليفربول، لذا من السخيف الدفع بـ محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، عدم عدم الجهازية الكاملة لللاعب".

وأضاف:" لقد خسر ليفربول مباراتين فقط في آخر موسمين، هل من المعقول أن سخير 9 مباريات على التوالي! هذا لن يحدث.
وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 26 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل لاخلهما 16 هدفا، وصنع 6 آخرين. 

ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بمباراتين من أصل 9 مباريات للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد حرمان دام 30 عامًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 22 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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