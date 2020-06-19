روسيا ترفع الحظر عن استخدام تطبيق تيليجرام لهذا السبب

رفعت روسيا أمس الخميس، الحظر عن تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram ، وذلك بعد أن استمر لأكثر من عامين، حيث فشلت الحكومة الروسية في إيقاف استخدام تطبيق التراسل.





وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، قالت هيئة رقابة الاتصالات الروسية Roskomnadzor: "إنها رفعت الحظر لأن مؤسس التطبيق الروسي بافل دوروف Pavel Durov ، أبدى استعداده للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنصة".









وكان مؤسس تيليجرام على خلاف مع الحكومة الروسية بشأن قضايا خصوصية المستخدم، حيث طالبت هيئة الاتصالات تيليجرام بتسليم معلومات معينة لإدراجها في قائمة حكومية لموزعي المعلومات.



وقالت الهيئة التنفيذية الفيدرالية الروسية في بيان: "إنها تتخلى عن مطالبها بتقييد الوصول إلى تطبيق مراسلة تيليجرام بالاتفاق مع مكتب المدعي العام الروسي".





الجدير بالذكر أن روسيا حظرت تيليجرام في شهر أبريل 2018، ولكن على الرغم من حظر عناوين IP، استمر التطبيق في النمو في روسيا، لأنه يعد خدمة رائدة لقنوات الأخبار، ويستخدم تيليجرام أيضًا بعض الإدارات الحكومية، مثل وزارة الخارجية الروسية، وقوة المهام الوطنية لفيروس كورونا.