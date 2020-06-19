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تعليم

محافظ دمياط: جاهزون لاستقبال طلاب الثانوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:00 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه تم الانتهاء من كافة  الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ و المقرر انطلاقها الأحد القادم الموافق ٢١ يونيو الجارى وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت  عوض ، أنها تتابع خطوة بخطوة كافة الإجراءات ووجهت جميع الجهات المعنية بالتكاتف والتعاون من أجل إنجاح سير العملية الامتحانية وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.

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وأضافت، أنه ىتم التنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية لتأمين سير العملية الامتحانية وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة لتفعيل تواجد زائرة صحية بكل مدرسة لاطمئنان على صحة الطلاب وقت تأدية الامتحانات.

وتابعت أن هناك  ١٠٢٥٣ طالب وطالبة بالشعبتين العلمية و الأدبية سيؤدون الامتحانات ، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى، حيث تم تجهيز وتطهير وتعقيم ٤١ لجنة ب ١٠ إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، تضم كل لجنة حوالى ١٢ طالبا  حسب مساحة كل لجنة بمسافة كافية بين الطلاب بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وكاشف حرارى وكذا توفير كمامات واقية يتم توزيعها على الطلاب والملاحظين حفاظًا على سلامتهم وتجهيز فصلين لعزل اى طالب تظهر عليه أية أعراض لتوقيع الكشف الطبى وعليه يتم استكمال امتحانه او تأجيله ، كما تم تجهيز ٣٠ استراحة مجهزين بالكامل لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين...

لفتت الى انها وجهت مديري الإدارات التعليمية  بضرورة تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان مؤكدة على مدير مديرية الصحة بتواجد طبيب بكل لجنة للتعامل مع أية حالة ، وكذا تواجد سيارة للإسعاف بمحيط كل منطقة، كما وجهت تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة الدورية ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية وتنفيذ حملات التطهير عقب كل امتحان .

و أوضحت الدكتورة منال عوض أنه سيتم عقد غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تقوم بالتواصل مع غرفة عمليات ديوان مديرية التربية والتعليم لمتابعة العملية الامتحانية أولًا بأول، مؤكدة على رئيس قطاع كهرباء دمياط والقطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة لحين انتهاء الامتحانات.

محافظ دمياط: جاهزون لاستقبال طلاب الثانوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: جاهزون لاستقبال طلاب الثانوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: جاهزون لاستقبال طلاب الثانوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: جاهزون لاستقبال طلاب الثانوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية
محافظ دمياط: جاهزون لاستقبال طلاب الثانوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية
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