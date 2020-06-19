مطالبا بآلية لتوصيل أدوية كورونا للمصابين.. فرج عامر: تزاحم المواطنين أمام صيدلية الإسعاف ينذر بكارثة

انتقد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشاهد تكدس المواطنين لاسيما المصابين ومخالطيهم أمام صيدلية الإسعاف للحصول على أدوية المناعة، مشيرا إلى أن هذه المشاهد ستهدر كافة الجهود التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.





وأوضح عامر، في بيان له، أن تكدس المواطنين أمام الصيدلية سيتسبب في إحداث كارثة كبرى وسيتم نقل العدوى إلى عدد كبير من المواطنين، لا سيما قاطني هذه المنطقة والمارين من أمامها، فهذا المكان أصبح بؤرة انتشار للفيروس.



