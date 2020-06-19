AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مطالبا بآلية لتوصيل أدوية كورونا للمصابين.. فرج عامر: تزاحم المواطنين أمام صيدلية الإسعاف ينذر بكارثة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:01 م
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
فريدة محمد
انتقد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشاهد تكدس المواطنين لاسيما المصابين ومخالطيهم أمام صيدلية الإسعاف للحصول على أدوية المناعة، مشيرا إلى أن هذه المشاهد ستهدر كافة الجهود التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضح عامر، في بيان له، أن تكدس المواطنين أمام الصيدلية سيتسبب في إحداث كارثة كبرى وسيتم نقل العدوى إلى عدد كبير من المواطنين، لا سيما قاطني هذه المنطقة والمارين من أمامها، فهذا المكان أصبح بؤرة انتشار للفيروس.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة التحرك السريع والتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة وإيجاد آلية لتوصيل الأدوية إلى المصابين في المنازل وتوسيع نطاق الصيدليات المتوفرة فيها أدوية المناعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: انتظام صرف دعم تكافل وكرامة في مكاتب البريد

تحرك عاجل من البرلمان لتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمجابهة كورونا

برلمانية تطالب وزارة الصحة بإتاحة بروتوكولات علاج كورونا بالصيدليات

ضخ أدوية المناعة بالصيدليات.. صحة البرلمان تحذر من أعراض استخدامها دون إصابة.. ومطالب بإتاحة بروتوكولات علاج كورونا

لتوفيرها للمصابين بكورونا.. برلماني يطالب بوقف صرف أدوية المناعة إلا بروشتة

شاهد ..زحام أمام صيدلية الإسعاف لشراء المستلزمات الطبية

ترشيحاتنا

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين

ظهرت على الأقمار الصناعية.. سينما نهاية العالم مشروع فشل فى صحراء شرم الشيخ

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

منعا لأعطال الأوتوبيس.. شوبير يعلن كواليس اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية وتفاصيل جدول الموسم الجديد.. فيديو

مصر تطالب الجامعة العربية باجتماع طارىء لبحث الأوضاع فى ليبيا

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي واستمرار تواجدها بالعناية المركزة

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. سمية الخشاب تثير الجدل على السوشيال ميديا

للوقاية من كورونا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات

نصائح من الأطباء للطلاب.. تناول هذه الأطعمة يساعد على التركيز ويحد من التوتر