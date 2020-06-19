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قرية القراموص تكافح للحفاظ على فن صناعة ورق البردي بعد أزمة كورونا.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:09 م
ورق البردى
ورق البردى
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا بعنوان قرية مصرية تكافح للحفاظ على فن صناعة ورق البردي.

وجاء بالتقرير أن قرية القراموص تكافح من أجل الحفاظ على استمرار حرفة صناعة ورق البردي، التي كانت رائجة في مصر القديمة، بعد أن تسببت جائحة كورونا في توقف شبه تام للسياحة.

وتمثل صناعة ورق البردي، الذي كان يستخدمه المصريون القدامى للكتابة، مصدر الرزق الرئيسي لسكان قرية "القراموص بالشرقية.

ويُصنع ورق البردي بقص شرائط طولية من عود النبات ثم ضغطها معا بمكبس وتجفيفها لتشكل ورقة مسطحة ناعمة.

ويعمل العديد من سكان القراموص، في زراعة نبات البردي ومعالجته وتزيينه بحروف اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة أو صور للفراعنة قبل بيع الورق في المناطق السياحية على ساحل البحر الأحمر أو في القاهرة.

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