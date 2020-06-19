مصري مقيم بالصين يرصد ظهور الموجة الثانية من كورونا ببكين.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري مقيم في الصين، يوضح انتشار الموجه الثانية من فيروس كورونا بالصين".
وأوضح المواطن المصرى خلال مقطع الفيديو "أن مدينة بكين ظلت لمدة 75 يوما بدون إصابات إلى ان أعلنت العاصمة الصينية في بكين عن حالة جديدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أنه بعد إكتشاف حالة الإصابة الأولى ، أعلنت بكين عن إكتشاف حالتين جديدتين، موضحا أن التحقيقات مع الثلاث حالات المصابة أثبتت زيارتهم لمكان مشترك سوق شعبى وهو أكبر سوق للخضروات والفواكه في آسيا ويصدر لكل دول العالم.
ومن ثم أرسلت السلطات الصينية فريقا طبيا متخصصا للسوق لأخذ عينات لتحليلها، لافتا إلى أنهم وجدوا العينات المصابة بالفيروس على علب سمك السلمون وهذا النوع من السمك تستورده الصين من أوروبا".
مصري من وسط بكين 🇨🇳 حقيقة الموجة التانية من كورونا في الصين— 상사 (@7azem_muhammad) June 17, 2020
علي ما اعتقد مفيش دوله هتبقي بالنظام ده وسرعه التصرف دي غير الصين
ربنا كبير . pic.twitter.com/pEJSEHfuWY