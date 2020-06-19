مصري مقيم بالصين يرصد ظهور الموجة الثانية من كورونا ببكين.. فيديو

في بكين عن حالة جديدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.

ظلت لمدة 75 يوما بدون إصابات إلى ان أعلنت

مصري من وسط بكين 🇨🇳 حقيقة الموجة التانية من كورونا في الصين

علي ما اعتقد مفيش دوله هتبقي بالنظام ده وسرعه التصرف دي غير الصين

ربنا كبير . pic.twitter.com/pEJSEHfuWY