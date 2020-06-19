"استقلال الصحافة" تثمن جهود مجلس الصحفيين بعد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

ثمنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، جهود مجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بإجراءات الوقاية المتبعة مع الأعضاء وفى مبنى النقابة ضد فيروس كورنا.





وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن مجلس النقابة بدأ مبكرا باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورنا وأصدر قرارا بإغلاق المبنى اسبوعين امتدت لما هو أطول من ذلك وفقا للإجراءات الاحترازية، التى يتطلبها انتشار الفيروس ومعدلات الإصابة به.





وأشاد «العدل» بجهود المجلس، نقيبا وأعضاء، فيما يتعلق بالحفاظ على صحة الأعضاء وكذلك العاملين باتخاذ طرق وأساليب الحماية والتعقيم واستخدام البوابة الالكترونية للتعقيم وقياس درجة الحرارة للحفاظ على صحة العاملين بالنقابة، وعلى الأعضاء، والمترددين عليها.





كما أشاد «العدل» بجهود النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس الذى أظهر تماسكا وتناغما واضحا، خلال هذه الفترة، وبجهود الزميل أيمن عبد المجيد، عضو المجلس، مقرر لجنة العلاج، والرعاية الاجتماعية، الذى ظهرت جهوده واضحة خلال أزمة كورونا، سواء فى إعلام الأعضاء، بكافة الوسائل، بطرق الوقاية، من كورونا، وكذلك متابعة الحالات التى أصيبت بها، وهى جهود يستحق التقدير عليها.





أكد «العدل» أن مجلس النقابة، استطاع أن يجمع ما بين جانب تقديم الخدمات للأعضاء دون، وجانب الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية، دون إخلال بأى منهما.



