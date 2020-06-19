الصحفيين: استمرار غلق خدمات النقابة أسبوعين وتقديمها أونلاين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان أنه اتخذ منذ اللحظة الأولى من علمه بفيروس كوفيد ١٩ - كورونا - كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية والصحية للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين .





وقال المجلس فى بيان له، سبقنا الكثير من مؤسسات الدولة فى اتخاذ هذه الخطوات وبجدية صارمة للحفاظ على حضراتكم جميعا وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك - ولله الحمد والشكر - هو عدم ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين الذى يتم تعقيمه يوميا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة وبأطقم عمل مدربة على ذلك.





وتابع : كما تم الإستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة - وهى الأحدث والأعلى فى مصر - للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائرى وموظفى المبنى ، ولم نكن سننجح فى مهمتنا الا بدعم حضراتكم والتزامكم وتشجيعكم .



