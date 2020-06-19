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أخبار البلد

الصحفيين: استمرار غلق خدمات النقابة أسبوعين وتقديمها أونلاين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:43 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان أنه اتخذ منذ اللحظة الأولى من علمه بفيروس كوفيد ١٩ - كورونا - كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية والصحية للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين .

وقال المجلس فى بيان له، سبقنا الكثير من مؤسسات الدولة فى اتخاذ هذه الخطوات وبجدية صارمة للحفاظ على حضراتكم جميعا وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك - ولله الحمد والشكر - هو عدم ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين الذى يتم تعقيمه يوميا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة وبأطقم عمل مدربة على ذلك.

وتابع : كما تم الإستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة - وهى الأحدث والأعلى فى مصر - للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائرى وموظفى المبنى ، ولم نكن سننجح فى مهمتنا الا بدعم حضراتكم والتزامكم وتشجيعكم .

واشار ان فى هذا الإطار وبعد التشاور مع جميع المختصين بهذا الشأن ولهذه الفترة الحساسة والصعبة من انتشار فيروس كوفيد ١٩ وبعد الإطلاع على التقارير الصحية الحالية والمستقبلية والتوقعات الخاصة بالفيروس وتحسبا لأية مخاطر قد تحدث وللاستمرار فى الحفاظ على جميع مرتادي مبنى النقابة، أكد المجلس الاستمرار فى تقديم خدمات الضرورية كالعلاج - مع الأخذ بالاعتبار ان خدمات العلاج يتم تقديمها اونلاين عبر خاصية الواتس آب _ وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والإعانات والقروض كما هو متبع حاليا وذلك بالدور الأرضى بالمبنى مع الاستمرار في غلق جميع الخدمات الحكومية لأسبوعين قادمين .
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