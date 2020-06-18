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أخبار البلد

أمين صندوق الصحفيين: محبة الناس كانت السند في أزمة كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، واستكمال العلاج لمدة ١٠ أيام في المنزل ، ثم التأكد من سلبية المسحة.

وقال "الزناتي": الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، خرجت اليوم من المستشفى بعد أن تعديت المرحلة الصعبة". 

وتابع: "بدأت مشوار التعافى بالبقاء فى المنزل واستكمال العلاج لمدة ١٠ أيام ، ثم التأكد من سلبية المسحة".

وأضاف: "محبة الله التى وضعها الله فى قلوبكم لى لا وصف لها سوى أنها كانت هى الفرق بين الحياة والموت .. بين الوجود والعدم .. ستبقى الدنيا بخير مادام فيها أمثالكم، دمتم لى ودامت محبتكم.، حتى آخر نفس فى حياتى".

واستطرد: اليوم لايسعنى سوى التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للصحافة بقيادة كرم جبر، الذى قدم كل مايستطيع منذ إصابتى وإلحاقى بالمستشفى للعلاج، وكل الشكر لمؤسستى الأهرام بقيادة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة لمتابعته اليومية  وتذليل أية عقبات كانت تواجهنى أنا وأسرتى".
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