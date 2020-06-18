أمين صندوق الصحفيين: محبة الناس كانت السند في أزمة كورونا

أعلن حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، واستكمال العلاج لمدة ١٠ أيام في المنزل ، ثم التأكد من سلبية المسحة.





وقال "الزناتي": الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، خرجت اليوم من المستشفى بعد أن تعديت المرحلة الصعبة".





وتابع: "بدأت مشوار التعافى بالبقاء فى المنزل واستكمال العلاج لمدة ١٠ أيام ، ثم التأكد من سلبية المسحة".





وأضاف: "محبة الله التى وضعها الله فى قلوبكم لى لا وصف لها سوى أنها كانت هى الفرق بين الحياة والموت .. بين الوجود والعدم .. ستبقى الدنيا بخير مادام فيها أمثالكم، دمتم لى ودامت محبتكم.، حتى آخر نفس فى حياتى".



