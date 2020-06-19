بـ الأبيض الكاجوال.. يارا بإطلالة تبرز جمالها وسط الأشجار

نشرت الفنانة يارا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال لافتة وسط الأشجار.
وظهرت بها يارا، ببلوزة أنيقة باللون الأبيض تبرز جمالها، وحملت حقيبة يد باللون الفضى الذى يتناسب مع ظهورها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمالها.
كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تبرز جمالها، وتتناسب مع ظهورها.
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لا مَعْنى للحياة من دون أَمَل، ولا قيمة لها دون وجود التّفاؤل فالحياة مليئة بالعقبات والمشاكل والصّعوبات، فإذا فُقِدَ الأَمَل لا نَستطيع أَن نُكَمّل طريقنا بِسلام🙏🏻🤗 #يارا_لوفرز #يارا #مساء_الخير Once you choose HOPE, anything is possible👍🏻 #goodevening #good #day #hope #blessed #weekend #uae #Yaralb_lovers #Yara