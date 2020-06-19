بـ الأبيض الكاجوال.. يارا بإطلالة تبرز جمالها وسط الأشجار





وظهرت بها يارا ، ببلوزة أنيقة باللون الأبيض تبرز جمالها، وحملت حقيبة يد باللون الفضى الذى يتناسب مع ظهورها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمالها.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تبرز جمالها، وتتناسب مع ظهورها.