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رياضة

أخبار الاهلي.. الخطيب يقود ملف شراء رمضان صبحي نهائيا.. طاهر محمد طاهر على أعتاب النادي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:13 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعه مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:



كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الجمعة، عن الإجراءات الوقائية التي سيتبعها ويفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، على الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية عند استئنافها.


واصلت إدارة الأهلي جهودها للحصول علي البطاقة النهائية للجناح الأيسر رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي .



توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي لضم طاهر محمد طاهر الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدءًا من موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة، وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي بشكل مباشر مع المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بقلعة الذئاب خلال زيارتهم للأهلي عن اللاعب .


رفض الأنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدخول في أي صفقات تبادلية سيبرمها الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.




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