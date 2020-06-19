جيرالدو يرفض الدخول في صفقات تبادلية بالنادي الأهلي

رفض الأنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدخول في أي صفقات تبادلية سيبرمها الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر أن مسؤولي الأهلي طرحوا اسم جيرالدو للدخول في صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الأنجولي أبدى رفضه الشديد للأمر.
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ويرغب الأهلي في الاستفادة بجيرالدو خاصة وأنه يعد مطلبا للعديد من الأندية المحلية لكن اللاعب الأنجولي يرفض الأمر بشكل قاطع لرغبته في عدم اللعب خارج القلعة الحمراء محليا فضلا عن راتبه الكبير الذي لا يرغب في الحصول على أقل منه.
وحسمت إدارة الأهلي صفقة إنضمام طاهر محمد طاهر ولكن يبقي حصول المقاولون علي لاعبين من الأهلي علي سبيل الإعارة.