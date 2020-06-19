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رياضة

جيرالدو يرفض الدخول في صفقات تبادلية بالنادي الأهلي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:37 م
جيرالدو
جيرالدو
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عبدالحكيم ابوعلم
رفض الأنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدخول في أي صفقات تبادلية سيبرمها الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر أن مسؤولي الأهلي طرحوا اسم جيرالدو للدخول في صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الأنجولي أبدى رفضه الشديد للأمر.


ويرغب الأهلي في الاستفادة بجيرالدو خاصة وأنه يعد مطلبا للعديد من الأندية المحلية لكن اللاعب الأنجولي يرفض الأمر بشكل قاطع لرغبته في عدم اللعب خارج القلعة الحمراء محليا فضلا عن راتبه الكبير الذي لا يرغب في الحصول على أقل منه.


وحسمت إدارة الأهلي صفقة إنضمام طاهر محمد طاهر ولكن يبقي حصول المقاولون علي لاعبين من الأهلي علي سبيل الإعارة.
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