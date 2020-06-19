ساوثهامبتون يكتسح نوريتش بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

اكتسح نادي ساوثهمبتون، مضيفه نادي نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في افتتاحية مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.





كانت المباراة في شوطها الأول متكافئة بين الفريقين، وأضاع داني إنجز مهاجم نادي ساوثهمبتون أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 33، عندما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية وترتطم في العارضة وتخرج خارج الملعب.





وفي الشوط الثاني، افتتح داني إنجز التسجيل لساوثهمبتون في الدقيقة 49، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله أرمسترونج وضعته في موضع جيد للتسجيل من منطقة الجزاء ليسدد كرته بكل قوة مسكنًا إياها شباك كرول حارس نوريتش، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.





وعادت ثنائية أرمسترونج وإنجز لهز شباك نوريتش مرة أخرى في الدقيقة 54، عندما مرر تلك المرة الكرة لأرمسترونج، ليراوغ بها مدافعي نوريتش ويسجل الكرة بقوة معلنًا عن ثاني أهداف الضيوف.





وفي الدقيقة 79، أجهز ناثان ريدموند على فريق نوريتش سيتي بتسجيله الهدف الثالث، لينتصر ساوثهمبتون خارج الديار.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ساوثهمبتون للنقطة 37 في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد نادي نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين والأخير.





واستأنفت منافسات الدوري الإنجليزي بدءًا من يوم الأربعاء الماضي، بمباراتين مؤجلتين من الجولة الثامنة العشرين بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتنطلق مباراة فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثلاثين، في التاسعة والربع من مساء اليوم، على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد.