الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.. فيديو





وأضافت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة ستنطلق غدا في ثماني محافظات.

وتابعت: أن المرحلة الأولي لتلك المبادرة تشمل 8 محافظات، معقبة: أن 8 المحافظات الأكثر إصابة وعدد وفيات بفيروس كورونا، القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية والفيوم والإسكندرية والمنوفية.





وواصلت قائله: لو المريض مش عايز يروح المستشفى بالرغم من أن خط سير العيادات الخارجية مختلف تماما عن مصابي كورونا، هنوفرله في الحي اللي هو عايش فيه أو في القرية اخصائيين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى صيدليات لصرف علاج الأمراض المزمنة.