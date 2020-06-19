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الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:54 م
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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اسراء صبري
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المستشفيات التي يتواجد بها حالات كورونا أو مشتبهي كورونا تقوم بعمل خط سير مختلف تماما عن العيادات الخارجية وعيادات فحص مرضى الحالات المزمنة.


وأضافت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة ستنطلق غدا في ثماني محافظات.


وتابعت: أن المرحلة الأولي لتلك المبادرة تشمل 8 محافظات، معقبة: أن 8 المحافظات الأكثر إصابة وعدد وفيات بفيروس كورونا، القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية والفيوم والإسكندرية والمنوفية.


وواصلت قائله: لو المريض مش عايز يروح المستشفى بالرغم من أن خط سير العيادات الخارجية مختلف تماما عن مصابي كورونا، هنوفرله في الحي اللي هو عايش فيه أو في القرية اخصائيين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى صيدليات لصرف علاج الأمراض المزمنة.


ولفتت إلى ان المريض الذي ليس لديه قرار نفقة دولة، ستقوم الوزارة بتوفير قافلتين في ساحات الشباب يتواجد بداخلهما لجنة ثلاثية ستقوم بفحص المريض ومن ثم تقوم بعمل قرار نفقة الدولة للمريض في نفس الوقت، ثم يتجه إلى القافلة الثانية ويقوم بصرف الأدوية منها.


وأوضحت أن في حالة إنتهاء القرار الخاص بك سيتم تجديده تلقائيا، معقبة "مش لازم تروح تجدده هو تلقائي بيتجدد للأمراض المزمنة".


وأكدت وزيرة الصحة للمواطنين في كل المحافظات بأن العيادات الخارجية "شغالة لصرف العلاجات"، مشيرة إلى أن هدف الدولة حماية صحة المواطن وجعله أكثر قوة في مواجهة فيروس كورونا.
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