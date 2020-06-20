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وزيرة الصحة: بلازما المتعافين بروتوكول علاج للحالات الحرجة.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 02:04 ص
فيروس كورونا وبلازما
فيروس كورونا وبلازما المتعافين
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اسراء صبري
قالت هالة زياد، وزيرة الصحة، إن بروتوكل العلاج الخاص بالحالات الحرجة بفيروس كورونا هو بلازما المتعافين، حيث توسعت الوزارة خلال الفترة الماضية من 5 إماكن في 5 محافظات فقط لجمع البلازما إلى 25 مكان في 25 محافظة.

وأضافت "زايد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن زيادة عدد الإماكن كان له تأثير كبير، موجه الشكر إلى المتعافين من فيروس كورونا من أجل عطائهم وتبرعاتهم، متابعة : كل واحد بيتبرع بينقذ حياة أثنين.

وتابعت: أن فيما يخص الأدوية قالت، إن دواء ريميديسيفير مثله مثل الأدوية الأخرى، مازال تحت البحث الإكلينيكي، وتحت قيد الإنتاج في مصر.

وأوضحت أن علاج الديكساميثازون جزء من بروتوكول العلاج المصري،معقبة من أول يوم بنعطية للمرضى على حسب الحالة، وأثبت جدارتة في هذة الحالات، مشيرة إلى أن بريطانيا أصدرت تقرير طبي تبنته منظمة الصحة وشددت على أهميتة.

وأشارت إلى أن علاج الديكساميثازون لا يعالج فيروس كورونا ولكنة من ضمن بروتوكول العلاج في المستشفيات، ولذلك أناشد المواطنين بعدم التكالب عليه.

وأكدت على أن كافة أنواع خوافض الحرارة لها نفس تأثير الدواء المسحوب من الصيدليات، مشيرة إلى أن مصاب كورونا في العزل أو اتباة كورونا يمكنة أن يحصل على البروتوكول من خلال وزارة الصحة.

وشددت على أن الفيتامينات تتوافر في الأغذية، وأن تناول تلك الأدوية قد يسبب الأامراض لهم.
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