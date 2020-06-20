علاج محتمل.. وزيرة الصحة تتحدث عن دواء الرمديسيفير وموعد إنتاجه..فيديو

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن دواء الريميديسيفير من الأدوية التى لاتزال في فترة الإبحاث الإكلينيكية، موضحه أن كل علاجات الكورونا التي بيتم استخدامها في بروتوكولات العلاج غير مخصصة لعلاج الكورونا فقط.



وأوضحت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن دواء الريميديسفيرفي مراحل التسجيل، كما أن مراحل التسجيل الخاص به أوشكت على الإنتهاء.



وأضافت أن هناك شركة مصرية من الشركات الوطنية قامت بتعاون مع شركة جليات العالمية الخاصة بعقار الريديمديسفير.



وتابعت: أنهم في مراحل الإنتاج، خلال الأيام القادمة سيتم إنتاج العلاج، ومن ثم سنقوم بوضعة في بروتوكول العلاج لتجربة مدى أستجابة المرضى له.



وشددت على أن دواء الريميديسفير سيتم البدء في إنتاجه، إلا أنه حتى الآن مازال تحت مرحلة البحث الإكلينيكي.