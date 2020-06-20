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38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 02:14 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قالت هالة زياد، وزيرة الصحة، إن شدة فيروس كورونا قلت، ولكن قدرة المواطن على مواجهة الفيروس ضعفت، موضحة أن سبب تراجع مواجهة جسم الإنسان للفيروس هي أن المواطن لم يعد يتابع الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أن قرارت نفقة الدولة آخر 3 أشهر قلت بنسبة 38%.

وتابعت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مرضى الأمراض المزمنة خايفين ينزلوا، وعشان كدا بنقول احنا صرفنا ومازلنا بنصرف العلاج كل 3 أشهر ولكن العلاج لوحده مش كافي.

وأضافت أن مبادرة الأمراض المزمنة ستبدأ من السبت في 3 محافظات، ومع نهاية الأسبوع ستكون غطت الثمان محافظات المتواجدين في المرحلة الأولى.

وأوضحت أن خلال أسبوعين ستكون المبادرة وصلت ثمان محافظات أخرى، معقبة : خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ستكون المبادرة غطت مصر بالكامل.

وناشدت وزيرة الصحة المواطنين بضرورة توجهم إلى المركز الطبي أوالصحي المتواجد بالقرية أو الحي الخاص به، أو المستشفى العام أو المركزي ، أو المستشفيات التابعة لأمانة المراكز أو التعليم، وذلك من أجل عمل فحوصات وتحاليل وإشاعات والمناظرة الطبية ثم صرف العلاج، مشددة كل هذا سيكون مجانى.

وأشارت إلى أن هذا القرار لا يشمل نفقة الدولة فقط بل متواجد في هيئة التأمين الصحي التي تغطي ما يقارب 52% من المواطنين، لافتة إلى أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لمبادرة 100 مليون صحة.

ولفتت إلى أن الوزارة ترحب وتناشد كلا من التمريض والأطباء من هم فوق سن المعاش من أجل التعاقد مع تلك الوحدات والمراكز الطبية، وذلك من خلال برنامج القوافل الطبية التابع لوزارة الصحة من أجل خدمة المواطنين.

وفيما يخص حملة النساء، قالت، إن من الأسبوع القادم سيتم إرسال رسائل نصية لهم، كما أن الوزارة وجهت للعاملين في حملة سرطان الثدي أن يتم العمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي.
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