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مساعد وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا لا يمكنها ملء وتشغيل سد النهضة من دون انتهاء المفاوضات مع دول المصب

السبت 20/يونيو/2020 - 12:24 م
سد النهضة
سد النهضة
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نورهان رأفت
أكد السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إثيوبيا لا يمكنها ملء وتشغيل سد النهضة من دون التوصل لاتفاق نهائي مع دول المصب، موضحا أنه لابد من وجود إدارة مشتركة للسدود على مجرى نهر النيل.

وأضاف السفير محمد حجازي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن دعوة مصر لمجلس الأمن للتدخل في الأزمة، كان لاستئناف مفاوضات حسن النية، وإنهاء ما تمت مناقشته في مفاوضات السد في واشنطن.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن اللجوء لمجلس الأمن حق يكفله القانون الدولي، لافتا إلى أنه ليس أمام مصر سوى اللجوء لمجلس الأمن لمواجهة تعنت الجانب الإثيوبي لاستكمال المفاوضات.

وأوضح "حجازي" أن اجتماع واشنطن ساهم في إنهاء وإيجاد حلول لمفاوضات سد النهضة بنسبة 90%، وكان من المقرر استكمال المفاوضات خلال الشهر الجاي، ولكن إثيوبيا أظهرت تعنتا واضحا من جانبها لتوصل لحل نهائي.

وتابع مجلس الأمن سيقوم بدعوة أطراف المفاوضات، وهي دعوة غير ملزمة، ولكن دوره الدولي فعال في حل النزاعات، إضافةً إلى أن مصر تمتلك أدوات فعالة ودبلوماسية، وتمتلك شركاء دوليين.

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