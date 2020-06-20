أمن القاهرة يكشف حقيقة فيديو لـ ٣ أشخاص يسيرون عكس الاتجاه بالدائرى

كشف أجهزة الامن بالقاهرة التفاصيل الكاملة عن واقعة سير ٣ أشخاص عكس الإتجاه بالطريق الدائرى ، بعد أن إنتشر لهم مقطع فيديو على "فيس بوك" حال سيرهم ورشق سيارة الحجارة .





وكانت أجهزة الامن قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "حرامية التليفونات على الدائرى" متضمنًا إستقلال عدد ٣ أشخاص دراجة نارية والسير عكس إتجاه الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة البساتين.





وتبين قيام أحدهما بالإمساك بقطعة من الحجارة بيده، وقيام رواد موقع التواصل الإجتماعى بالإدعاء بقيام سالفى الذكر بالإستيلاء على الهواتف المحمولة من المواطنين أعلى الطريق الدائرى بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية التى يستقلونها مستغلين سيرهم عكس الإتجاه وعدم تمكن قائدى السيارات من ملاحقتهم.





بجمع المعلومات وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من تحديدهم وهم (عامل "له معلومات جنائية"- طالب- عاطل) ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.





وبمواجهتهم إعترفوا بأنهم حال إستقلالهم الدراجة النارية " قيادة أحدهم" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين فوجئوا بتوقف الطريق، فقاموا بالسير عكس الإتجاه، وأثناء ذلك قام أحد مستقلى السيارات الأجرة "ميكروباص" بتصويرهم مما أثار حفيظتهم فقام أحدهم بقذفه بقطعة من الحجارة، ولاذوا بالفرار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



