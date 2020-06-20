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أخبار العالم

ردا على تعنتها بشأن سد النهضة.. هاكرز مصريون يخترقون موقع حكومية إثيوبية..صور

السبت 20/يونيو/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
شن هاكرز مصريون هجوما إلكترونيا على مواقع إثيوبية حكومية مهمة، ردا على الاستفزازات الإثيوبية بشأن سد النهضة.

وترك فريق الهاكرز المصري الذي أطلق على نفسه اسم "Cyber Horus Group" رسالة قالوا فيها: "لتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء". وجاء في رسالة أخرى: "إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه".

وشملت المواقع التي تم استهدافها الهاكرز كلية الشرطة في إثيوبيا، ومكتب التطور التعليمي في إثيوبيا ووكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، مركز الاحصائيات الإثيوبية، مجلس الأمم الإثيوبية

يأتي ذلك ردا على إعلان وزير الخارجية الإثيوبي أن بلاده ستبدأ ملء خزان سد النهضة بالأتفاق مع دول المصب أو من دونه.

وتقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي من التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات.
ردا على تعنتها بشأن سد النهضة.. هاكرز مصريون يخترقون موقع حكومية إثيوبية..صور
ردا على تعنتها بشأن سد النهضة.. هاكرز مصريون يخترقون موقع حكومية إثيوبية..صور
ردا على تعنتها بشأن سد النهضة.. هاكرز مصريون يخترقون موقع حكومية إثيوبية..صور
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