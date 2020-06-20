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أخبار العالم

بالأرقام.. أردوغان يعترف بخسارة المعركة مع كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 02:26 م
أردوغان
أردوغان
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رشا عبد الخالق
على الرغم من دخول في عدة معارك سواء في ليبيا أو العراق وحتى مع جيرانه في شرق البحر المتوسط، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخسارة بعض الأرض في معركته مع فيروس كورونا المستجد  "كوفيد – 19". 

وقال أردوغان، في خطاب تليفزيوني، إن التركيز على النظافة الشخصية وارتداء الأقنعة "الكمامات" والحفاظ على التباعد الاجتماعي سوف يحمي الأتراك ويساعد في دعم الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي. 


وتابع أردوغان أن الأرقام خلال الأيام القليلة الماضية تكشف خسارة المعركة ضد الوباء، قائلا: "لكن نهدف إلى إلغاء الوباء من أجندتنا عبر احترام النظافة الشخصية وارتداء الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي". 

وقال الرئيس التركي إن إشارات الانتعاش الاقتصادي كانت "قوية للغاية" منذ مايو و "نتوقع زخما كبيرا من النصف الثاني من العام". 

وفي وقت سابق، نقلت موقع جريدة "زمان" التركية المعارضة عن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا قوله إن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 185 ألفًا و245 حالة، بعد تسجيل 1214 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وأشار  إلى أن إجمالي أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 4905 حالة، بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة.
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