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حوادث

أثناء ذهابها مع نجلتها للمستشفى.. ضبط ذئبين بشريين تعديا على ربة منزل جنسيًا بقليوب

السبت 20/يونيو/2020 - 11:58 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمنية فى القليوبية من ضبط سائق توك توك وزميله بعد اعتدائهما جنسيا على ربة منزل كرها عنها أثناء ذهابها رفقة نجلتها إلى مستشفى بمركز قليوب.
تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من "منى م م" ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز يفيد بأنه حال استقلالها مركبة توك توك وبرفقتها نجلتها للتوجه لمستشفى فوجئت بقيام قائد المركبة بالدخول لإحدى الأراضي الزراعية.

وعقب ذلك قام بالتعدي عليها جنسيا كرها عنها وبصحبته شخص آخر قام بالاتصال به وفرا هاربين بعد ارتكابهما الواقعة.

وبسؤال نجلة المجنى عليها رددت ذات المضمون وتمكن رجال المباحث تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بعد الإدلاء باوصافهما.

وتم ضبط المتهمين وهما "على م س" 32 عاما سائق توك توك ومقيم بمركز قليوب و"أحمد م ع" 25 سنة سائق توك توك ومقيم بمركز طوخ وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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