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حوادث

مقطورة طائشة.. القصة الكاملة لمصرع مذيع في حادث مروع بطوخ

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:01 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
كشفت معاينة النيابة لحادث مصرع المذيع محمد السرسي أن الحادث وقع بسبب انفصال مقطورة من سيارة نقل كانت تسير بسرعة جنونية على الطريق الزراعي السريع بدئراة مركز طوخ في  القليوبية مما تسبب في إطاحة سيارة المذيع ودفعها إلى داخل معرض قطع غيار سيارات على الطريق.

وأكدت المعاينة أن سيارة الراحل انحسرت بين المعرض المنهار ومقطورة السيارة مما أدى إلى مصرعه وتهشمها.

فى سياق متصل أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة والتحفظ على السيارة النقل المتسببة فى الحادث وقائدها وانتداب المهندس الفنى لفحصها.

وكان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ تلقى بلاغا، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل وملاكي.

وانتقل على الفور المقدمان محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة على الطريق انفصلت المقطورة  بسبب كسر العريش فأطاحت المقطورة بالسيارة الملاكي التي يقودها محمد السيد عبد الرحيم مذيع فى قناة الحدث اليوم ومستشار محافظ المنوفية الاسبق ثم انحرفت المقطورة مرة اخرى لتقتحم  معرض قطع غيار سيارات عربات نقل.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الملاكى وتهشم المعرض وتم التحفظ على المقطورة والسيارة النقل وقائدها ونقل جثة المتوفى لمستشفى طوخ وتولت النيابة التحقيق.
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