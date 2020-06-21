AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فايق عزب: عادل إمام فوجئ بشهرتي بعد سوق العصر.. وأحمد زكي شبهني بـ زكي رستم

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:01 ص
الفنان فايق عزب
الفنان فايق عزب
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان فايق عزب، إنه يرتبط بخشبة المسرح منذ وقت طويل، حيث يرى إن الممثل على المسرح يكون ملكًا، كونه "أبو الفنون"، مشيرًا إلى أن الفنانين عادل إمام وصلاح السعدني والضيف أحمد، زملاء دفعة واحدة.

وأشار فايق عزب، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إلى الشهرة التى حظى بها بعد مسلسل "سوق العصر" وزيادة حجم جمهوره بشكل كبير، مؤكدًا أنه كان بصحبة الزعيم عادل إمام في كواليس أحد الأعمال في محافظة أسيوط، وفوجئ بأن الجمهور يناديه بـ"عتمان المغازي"، قائلًا: "عادل اتفاجئ، وقال ده فايق بقى مشهور أهه".

وتابع "عزب" أن عادل إمام كان يُتابع أعماله، ويشيد بالأعمال الجيدة، لافتا إلى أن الزعيم كان يحب مساعدة زملاءه، والتعاون مع المتميزين منهم، قائلًا: "يحب يكون اللي واقف جنبه يكون قوي زيه".

وأشار إلى تعاونه مع الفنان الراحل أحمد زكي، في عدد من الأعمال، أبرزهم فيلم "السادات"، لافتًا إلى أنه كان يُشبهه دائمًا بـ"زكي رستم مصر"، متابعًا: "كنت بقول لأحمد زكي ميقولش كده عشان ماحدش يغير مني". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صبرى فواز: كل الممثلين المميزين مسرحجية

في عيد ميلاد الزعيم .. مشوار حافل بالأعمال والإنجازات .. فيديو

يوسف شعبان يكشف تطورات حالته الصحية .. تفاصيل

يوسف شعبان: جيل الفنانين العظماء مركون وأنا حزين

ترشيحاتنا

الأزهر يحدد وقت صلاة كسوف الشمس وانتهائها

عماد الدين أديب: تركيا وقطر يحاولان إيقاف مشروعات "مصر القوية" بقيادة الرئيس السيسي.. فيديو

الإمارات: نقف إلى جانب مصر في حماية أمنها واستقرارها

تركي آل الشيخ: أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لها .. شاهد

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها على الشاطئ

أخبار الفن.. رجاء الجداوي تواجه أزمات صحية.. بلاغ سليمان عيد ضد أحد متابعيه.. إطلالة شبابية لـ سوسن بدر

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

أخبار الفن.. رجاء الجداوي تواجه أزمات صحية.. بلاغ سليمان عيد ضد أحد متابعيه.. إطلالة شبابية لـ سوسن بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سعوديون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ رجل من الوقوع أعلى الجبل .. فيديو

في الحجر المنزلي .. 10 نصائح عند وضع المكياج

بعد نشر فيديو لفتاة تعرض نفسها للزواج .. استشاري صحة نفسية: تبحث عن الشهرة واللايك