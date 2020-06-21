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أخبار العالم

الفيروس القاتل يضرب بقوة.. تسجيل مليوني إصابة بـ كورونا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي سجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وباتت أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا الأحدث في العالم إلى جانب أمريكا الشمالية.

وتحتل البرازيل صدارة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، بأكثر من 1.07 مليون إصابة وأكثر من 50 ألف وفاة.

وتلي البرازيل في أمريكا اللاتينية دولة بيرو، بواقع 251.338 إصابة و7861 وفاة.

وقال موقع "وورلد ميترز" إن إجمالي عدد إصابات كورونا حول العالم تجاوز 8.9 ملايين شخص، والوفيات 466 ألفا، بينما تخطى عدد المتعافين 4.7 ملايين شخص.

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