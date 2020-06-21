أحضروه قناة النادى لتبريرها .. مرتضى منصور: تصريحات طارق السيد عن الزمالك مرفوضة

وجه المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللوم لطارق السيد، لاعب الفريق السابق، على تصريحاته خلال ظهوره على إحدى الفضائيات.









وقال مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" تصريحات طارق السيد لا تليق، وأرفض تشويه صورة الزمالك".









وواصل:"اطلب استضافة طارق السيد غدا في قناة الزمالك من أجل تبرير تصريحاته".









وأكمل:"قمت بالاتصال بطارق السيد من أجل العمل ضمن الجهاز الفني لميتشو، ولكنه لم يحضر".







