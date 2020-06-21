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تعليم

بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إن التجمع والاحتشاد مرفوض تماما، والدولة المصرية كانت حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، منعا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد  للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

ورصد المحافظ خلال جولته صباح اليوم على مدارس الثغر، عددا من السلبيات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بوجود تجمعات لأولياء الأمور أمام اللجان المخصصة للامتحانات، مناشدتهم بعدم التواجد أمام اللجان.

وأضاف الشريف، في تصريحات أثناء جولته، إننا نقدر القلق على أبنائكم، ولكن تجمعكم هذا يضر بهم ويخالف إجراءات الوقاية".

ووجه المحافظ مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس، مشددا على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم ، والمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر. 

وأشار المحافظ إلي أنه سيقوم بالمرور على المدارس يوميا، وتم تخصيص مندوب من المحافظة والتربية والتعليم لرصد أية مشكلات وحلها على الفور، موضحا  أنه تم تخصيص غرفة بالمدارس للكشف على الطلاب في حالة مرضهم، وفي حالة وجود أية حالات اشتباه سيتم تأجيل الامتحانات لهم ويؤديها بالدور الثاني بكامل الدرجات الفعلية، متمنيا التوفيق والسلامة لجميع الطلاب .

وتفقد محافظ الإسكندرية عددا من المدارس واللجان بأنحاء المحافظة ، للاطمئنان على سير الامتحانات، واتباع الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.
بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين
بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين
بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين
بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين
بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين
بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين
بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين
بعد رصده عددا من السلبيات أمام اللجان.. محافظ الإسكندرية: التجمعات مرفوضة تماما حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين
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