التعليم: أي طالب ثانوية عامة يشعر بإعياء في اللجنة يتم فصله عن زملائه وعرضه على الطبيب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن معيار استكمال أداء امتحان الثانوية العامة بالنسبة لأي طالب يشعر بحالة إعياء داخل اللجنة، يخضع لرؤية المسئول الصحي باللجنة وفقًا لحالة الطالب الصحية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم، إنه يسمح للطالب باستكمال أشكال الامتحان في حالة أن حالته الصحية تسمح بذلك بعد عزله عن زملائه خشية انتقال عدوى أو نقله لأقرب مستشفى بسيارة الإسعاف في حالة شعوره بإعياء شديد.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019 /2020، حيث أدى 667 ألفاً و315 طالباً/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.





وأضاف "حجازي"، أن الوزارة أرسلت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الامتحان، ومنع تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين.