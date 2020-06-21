10 إشارات لا تغفلها.. أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند الرجال

يعاني الكثير من مشاكل صحية مختلفة تعود في الأساس إلى اضطرابات الغدة الدرقية، وهي أحد الغدد الصماء وتقع أسفل الرقبة وتشبه الفراشة ، وعندنا يحدث خلل في الغدة الدرقية، يتأثر الجسم بالكامل وتظهر فورًا أعراض تشير لوجود اضطرابات في الغدة .
أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند الرجال تزداد قليلًا عن النساء، مع موجود عوامل مشتركة، لكن تظهر على الرجال بعض الأعراض الأخرى ، إليك كافة العلامات بحسب موقع healthline :
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1-انخفاض الرغبة الجنسية
2-ارتفاع الكوليسترول بالدم
3-الشعور بالقشعريرة
4-التعب المستمر
5- الخمول والكسل
6- الام المفاصل والعضلات
7- ضعف الخصوبة
8-فقدان الشهية
9- زيادة الوزن
10=انخفاض معدل التعرق