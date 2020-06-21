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مرأة

10 إشارات لا تغفلها.. أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند الرجال

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشاكل صحية مختلفة تعود في الأساس إلى اضطرابات الغدة الدرقية، وهي أحد الغدد الصماء وتقع أسفل الرقبة وتشبه الفراشة ، وعندنا يحدث خلل في الغدة الدرقية، يتأثر الجسم بالكامل وتظهر فورًا أعراض تشير لوجود اضطرابات في الغدة . 

أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند الرجال تزداد قليلًا عن النساء، مع موجود عوامل مشتركة، لكن تظهر على الرجال بعض الأعراض الأخرى ، إليك كافة العلامات بحسب موقع healthline : 

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1-انخفاض الرغبة الجنسية 
2-ارتفاع الكوليسترول بالدم 
3-الشعور بالقشعريرة 
4-التعب المستمر
5- الخمول والكسل
6- الام المفاصل والعضلات
7- ضعف الخصوبة 
8-فقدان الشهية
9- زيادة الوزن
10=انخفاض معدل التعرق
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