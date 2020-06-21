مدير الكرة وطبيب الاتحاد السكندري يستعرضان الإجراءات الوقائية والاحترازية

وناقش الاجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم أتخاذها وتفعيلها خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب استئناف الفريق لتدريباته.

وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وبالتنسيق مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة، إجراء جميع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية و الطبية المعاونة المسحة الطبية المخصصة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا خلال اليومين القادمين بفرع النادى بسموحة.





جاء ذلك ليكون الفريق فى حالة استعداد لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لاستئناف مباريات الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل وفقًا لما تم إعلانه من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم .





وأوضح اللواء عبد الجليل أنه جرت محادثات بين رئيس النادى محمد مصيلحى و عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم لتنفيذ هذا الإجراء قبل استئناف الفريق للتدريبات.





وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق والدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد لوضع الآليات التي سيتم اتباعها لإجراء المسحة الطبية من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم وفقًا لما تم الاتفاق عليه ، و قد تم إخطار جميع أعضاء الفريق من لاعبين و جهاز فنى و إدارى و عمال للحضور و إجراء هذه المسحة الطبية.

















وأوضح أن توجيهات رئيس النادى تشدد على اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية قبل خوض أى تدريبات للفريق، مشيرًا إلى أن صحة و سلامة جميع عناصر هذه المنظومة تأتى فى مقدمة اهتمامات مجلس إدارة النادى.





ومن المقرر أن يُعقد غدًا الأحد إجتماعًا للجهاز الإداري و الطبي وعمال الفريق بحضور اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة، للتنسيق وشرح جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لاستئناف الفريق لتدريباته، وتوجيه فريق العمل بجهاز الفريق الأول لكرة القدم والعمال المساعدين لإجراء التعقيم والتطهير واستخدام المواد المخصصة لهذا الغرض من أدوات تعقيم بجميع أرجاء الملاعب وغرف خلع الملابس والأماكن التي سيتواجد بها اللاعبون قبل أثناء و بعد انتهاء التدريبات