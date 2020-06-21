المقاصة: استمرار إيهاب جلال مع الفريق لنهاية الموسم ولم يتحدث عن الرحيل لتدريب بيراميدز

أسدل اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، الجدل المثار حول رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية، من أجل تدربب نادي بيراميدز.

وقال بكري سليم، في تصريحات عبر إذاعة "آون سبورت إف إم":"إيهاب جلال، لم يتحدث مع إدارة المقاصة، بشأن رغبته في الرحيل عن الفريق في الفترة الجارية"، مؤكدا:"كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وأضاف:"إيهاب جلال، مستمر مع المقاصة، حتى نهاية تعاقده، ولو كان يرغب في الرحيل عن تدريب الفريق، لتحدث مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي، في ظل علاقتنا القوية معه".



