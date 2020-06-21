البنك المركزي: بيع أذون خزانة بـ 6.67 مليار جنيه





وتلقى المركزي في عطاء الأذون أجل 91 يومًا، 181 طلبًا من المستثمرين بقيمة 10.88 مليار جنيه للاكتتاب في أذون قيمتها 6 مليارات جنيه، قبل منها 126 طلبًا لتغطية القيمة المطلوبة فقط بمتوسط عائد 12.917%.





وفي عطاء الأذون أجل 266 يومًا، تلقى المركزي 172 طلبًا من المستثمرين بقيمة 10.75 مليار جنيه قبل منها 27 طلبًا بقيمة 670.7 مليون جنيه من أصل 7.5 مليار مطلوبة بمتوسط عائد 12.965.





وأظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع العائد على الأذون أجل 91 يومًا في عطاء الأحد، بواقع 58 نقطة أساس، كما ارتفع أيضًا متوسط العائد على الأذون أجل 266 يومًا، بواقع43.7 نقطة أساس.





وكان متوسط العائد في آخر عطاء أجل 91 يومًا سجل يوم 16 يونيو الجاري 12.337%، كما بلغ متوسط العائد على الأذون أجل 266 يومًا بلغ 12.528 في عطاء يوم 9 يونيو الجاري.



