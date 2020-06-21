سعر صرف الريال السعودي بختام اليوم 21-6 -2020





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع منخفض قرشا.





كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع متراجعا قرشا.





ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع بتراجع قرشا .









وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الاسلامى نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع مرتفعا 5 قروش .





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.





