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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي بختام اليوم 21-6 -2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:41 م
الريال السعودى
الريال السعودى
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.29 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع منخفض قرشا.


كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع متراجعا قرشا.


ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع بتراجع قرشا .


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الاسلامى نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع مرتفعا 5 قروش .


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


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