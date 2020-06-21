المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 25 يونيو





أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، عودة الرحلات الجوية الداخلية اعتبارًا من 25 يونيو المقبل، وذلك ضمن خطة رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي بعد انخفاض معدل إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.





وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السماح للمقاهي والمطاعم باستقبال الزبائن، لكن شريطة عدم تجاوز 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية، والسماح باستئناف الأنشطة التجاربة في كافة المراكز والمجمعات، مع ضرورة الالتزام بشروط محددة.





كما قررت المملكة إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، بجانب استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي.



