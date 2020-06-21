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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. عملية جراحية لحسين الشحات.. وتخلف عاشور عن إجراء المسحة الأولى.. وخلاف جديد مع الزمالك

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:01 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الاحد مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

كشف حسام عاشور قائد فريق الأهلي عن سبب تغيبه عن الحضور لمقر النادي من أجل إجراء المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تسود حالة من الإستياء الشديد داخل الأهلي بسبب غموض موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

عقد مسئولو اتحاد كرة الطائرة بقيادة الدكتور سامح حمدي اجتماعا مع ممثلي الأندية اليوم لمناقشة مصير بطولات الموسم الحالي.

كشف الإعلامى محمد شبانة،عن كواليس مفاوضات مسئولي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من أجل تجديد تعاقده مع الفريق والبقاء لعدة سنوات أخرى.

أجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

 

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