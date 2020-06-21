التعليم: توصلنا لأصحاب صور الغش الجماعي وسنحاسبهم

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن صور الغش الجماعي المتداولة عبر فيس بوك ، كانت لطلبة يجيبون عن أسئلة المواد غير المضافة للمجموع (الدين والاقتصاد والاحصاء) ، والتى تسلمها الطلاب اليوم عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية.





حيث أوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه تم السماح للطلاب بإصطحاب بوكليت امتحان التربية الدينية والإقتصاد والإحصاء إلى المنازل ، للاجابة عليه ثم اعادة تسليمه في اللجان في الموعد المحدد





وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه تم تحديد اسم اللجنة التي خرجت صور الغش الجماعي منها والطلاب الذين ظهروا في هذه الصور.



