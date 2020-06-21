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تعليم

التعليم: توصلنا لأصحاب صور الغش الجماعي وسنحاسبهم

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:11 م
صور الغش الجماعي
صور الغش الجماعي المتداولة
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة  ، أن صور الغش الجماعي  المتداولة عبر فيس بوك ، كانت لطلبة يجيبون عن أسئلة المواد غير المضافة للمجموع (الدين والاقتصاد والاحصاء) ، والتى تسلمها الطلاب اليوم عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية.

حيث أوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه تم السماح  للطلاب بإصطحاب بوكليت امتحان التربية الدينية والإقتصاد والإحصاء إلى المنازل ، للاجابة عليه ثم اعادة تسليمه في اللجان في الموعد المحدد

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه تم تحديد اسم اللجنة التي خرجت صور الغش الجماعي منها والطلاب الذين ظهروا في هذه الصور.

وأشار إلى أنه جاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، مشددا على أنه سيتم توقيع القانون بكل حزم على الواقعة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اجراء قاسي جدا مع كل الطلاب المشاركين في هذا الغش الجماعي ومع الملاحظين الذين كانوا مسئولين عن اللجنة الموجودين فيها ، كما سيتم معاقبة رئيس اللجنة أيضا.
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