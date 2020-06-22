القبائل العربية: نطالب بإنشاء محافظة في وسط سيناء للنهوض بالتنمية.. فيديو

قال النائب ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، إنه أصبح لدينا شبكة طرق في سيناء مميزة تمكنك من السفر من التجمع الخامس الي شرم الشيخ في 4 ساعات .





واضاف ابراهيم رفيع خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غامر بشعبيته ولم يغامر بوطنه وتحمل الكثير من أجل النهوض بالاقتصاد .





واوضح نائب رئيس مجلس القبائل العربية ، أن هناك مندوبين من أبناء القبائل يعملون في الأمن وتحت إشراف القوات المسلحة، مضيفا أن هناك خطة لتنمية سيناء تنمية حقيقة ستصل تكلفتها إلى 600 مليار جنيه .





واستكمل : أننا نطالب بإنشاء محافظة إلى وسط سيناء للنهوض بالتنمية بالاضافة الى انشاء منطقة حرة صناعية وتجارية.