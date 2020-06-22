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القبائل العربية: نطالب بإنشاء محافظة في وسط سيناء للنهوض بالتنمية.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:02 ص
ابراهيم رفيع
ابراهيم رفيع
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إبراهيم القادري
قال النائب ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، إنه أصبح لدينا شبكة طرق في سيناء مميزة تمكنك من السفر من التجمع الخامس الي شرم الشيخ في 4 ساعات .

واضاف ابراهيم رفيع خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غامر بشعبيته ولم يغامر بوطنه وتحمل الكثير من أجل النهوض بالاقتصاد .

واوضح  نائب رئيس مجلس القبائل العربية ، أن هناك مندوبين من أبناء القبائل يعملون في الأمن وتحت إشراف القوات المسلحة، مضيفا أن هناك خطة لتنمية سيناء تنمية حقيقة ستصل تكلفتها إلى 600 مليار جنيه .

واستكمل : أننا نطالب بإنشاء محافظة إلى وسط سيناء للنهوض بالتنمية بالاضافة الى انشاء منطقة حرة صناعية وتجارية. 
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