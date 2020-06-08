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برلمان

لأول مرة.. عبد العال: أصبح لدينا شبكة طرق طبقا للمواصفات العالمية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:32 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن مصر أصبح لديها لأول مرة شبكة طرق طبقا للمواصفات العالمية، في إطار خطة إصلاح تسير وفق منهج علمي حديث.

كان ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين محمد أحمد فؤاد ومحمد فرج عامر.

وتابع عبد العال "لأول مرة يكون لدينا شبكة طرق طبقا للمواصفات العالمية.. لابد أن ندرك أن إصلاح البلد بمنهج عملي حديث هو الحل وإلا سيتحول إلى عشوائيات".

وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الطرق، قال عبد العال إن تكلفة إنشاء الطرق عالية، وإن الحفاظ عليها يتطلب فرض رسوم سير، لكن الاشتراكات والتصاريح المخفضة تبقى كلها أمور محل دراسة.
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