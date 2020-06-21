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سيارات

للأثرياء فقط .. أشهر 5 سيارات مدرعة في العالم

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
اشتهرت السيارات المدرعة في الآونة الأخيرة خاصة أنها تتميز بالفخامة والحماية في آن واحد، بسبب قدرتها على تحمل الظروف الصعبة والسير في أحلك الطرق وقدراتها المتميزة على انجاز المهام في وقت قليل بدون مجهود أو سعي، نظرا لتقنيتها المهولة. 


لذلك يقدم موقع «صدى البلد الإخباري» أبرز سيارات المدرعات.. تعرف عليها:


Rally fighter
تسمى بسيارة الطرق الوعرة، تتمتع بمحرك 6.2 لتر وقوة 450 حصانًا وتتاح لمواطني الولايات المتحدة.


Caterpillar D9R
من أبرز السيارات المدرعة التي من الصعب الحصول عليها، إذا كنت تريد الجلوس فيها أو التصوير فهذا شبه مستحيل، هي عبارة عن جرافة مدرعة لها القدرة على البقاء في الظروف البيئية الصعبة. 


Conquest evade
سيارة مضادة للرصاص لا يستقلها سوى الأثرياء فقط، تنقذك من الحوادث المروعة. 


Mercedes g63
سيارة مكونة من 6 عجلات تعتمد على الدفع الثلاثي، وهي مخصصة للسير على الطرق الوعرة والظروف القاسية بفضل عجلاتها الكبيرة والضخمة. 


The marauder
سيارة قوية، بها العديد من التقنيات المذهلة مثل السرعة الفائقة توفر لديها القدرة على حمل أجهزة مياه ووقود، كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في حماية أسرتك.













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