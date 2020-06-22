رفض وتهرب والتزام.. موقف الأندية من عودة الدوري المصري

حالة من الجدل الكبير يعيشها الوسط الرياضى الكروى حاليًا، بسبب قرار الحكومة بإستئناف النشاط الرياضى والاستعداد لعودة بطولة الدورى المصرى من جديد فى ٢٥ يوليو المقبل.
عقب هذا القرار انقسمت الأندية وازدادت الأزمات والاتهامات بينهم، بسبب رغبة البعض فى عودة المسابقة وإستئنافها ورفض الآخرين هذا القرار ومطالبتهم بالإستعداد لدورى جديد. وتقوم أندية الدورى فى الفترة الحالية بعمل مسحات تشخيص فيروس كورونا للاعبيها والأجهزة الفنية والإدارية، استعدادًا لإستئناف التدريبات قبل عودة المسابقة.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، موقف أندية الدورى من قرار إستئناف المسابقة، وأسباب الاعتراض على عودة الدورى، على النحو التالى:-
أولا.. موقف الأندية من قرار إستئناف الدورى:
١- التزام كخطوة أولية لعودة التدريبات الجماعية والاستعداد لاستئناف البطولة.
ألزم اتحاد الكرة جميع الأندية بإجراء مسحات فيروس كورونا للاعبيها والأجهزة الفنية والإدارية للتأكد من سلامة الجميع قبل خوض التدريبات ٧ أندية حتى الأن من أصل ١٨ فريق أجرو مسحات فيروس كورونا وهم فرق الأهلى وبيراميدز ووادى دجلة، الانتاج الحربى والجونة وطلائع الجيش، واخيرا فريق المقاولون العرب.
٢- تهرب يتهم البعض نادى الزمالك بتهربه من تحديد وقت محدد لإجراء مسحة فيروس كورونا، وذلك بسبب عدم عودة لاعبيه حتى الأن من بلادهم وطلب الزمالك مهلة من أجل تجميعهم.
٣- رفض وأعلن بشكل رسمى فريق أف سي مصر رفضه إجرائه المسحات الكاشفة عن فيروس كورونا والعودة للتدريبات، وأعلن فى خطاب رسمى أرسله لاتحاد الكرة انسحابه من بطولة الدورى إذا تم إستئنافها.
ثانيًا.. أسباب رفض الأندية إستئناف الدوى ومطالبتهم بإلغائه:
ترغب الأندية فى إلغاء بطولة الدورى الجارية بسبب خوفهم من التعرض للإصابة بالوباء فى ظل عدم السيطرة الكاملة حتى الأن على الفيروس واستمرار تزايد أعداد المصابين. وترى الأندية المعترضة على إستكمال الدورى، بأن تصريحات اللجنة الخماسية بتنفيذ الإجراءات الإحترازية، صعب تحقيقه، بسبب عدم اكتشاف علاج فعال لمحاربة فيروس كورونا حتى الأن، وطبيعة اللعبة التى يوجد بها تلامس واحتكاكات.
- قلة المدة المعلنة قبل إستئناف المسابقة
يبتعد اللاعبين عن ممارسة التدريبات القوية منذ فترة طويلة، مما سيحتاج إلى فترة طويلة كفترة إعداد حتى يستعيدوا لياقتهم البدنية والفنية.
وكان من المفترض وفقًا لقرار الحكومة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، عودة التدريبات الجماعية للفرق ومنحهم 3 أسابيع فترة إعداد على أن يتم إستئناف الدورى بتاريخ ٢٥ يوليو المقبل، ولكن قرار إجراء المسحات لجميع الأندية، أخر من عودة الفرق للتدريبات فى الموعد المحدد لها.
ويتصدر الأهلى ترتيب جدول مسابقة الدورى برصيد 49 نقطة من 18 مباراة، ومازال يتبقى أكثر من 100 مباراة حتى تنتهى المسابقة.