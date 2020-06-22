رفض وتهرب والتزام.. موقف الأندية من عودة الدوري المصري





‎عقب هذا القرار انقسمت الأندية وازدادت الأزمات والاتهامات بينهم، بسبب رغبة البعض فى عودة المسابقة وإستئنافها ورفض الآخرين هذا القرار ومطالبتهم بالإستعداد لدورى جديد. ‎وتقوم أندية الدورى فى الفترة الحالية بعمل مسحات تشخيص فيروس كورونا للاعبيها والأجهزة الفنية والإدارية، استعدادًا لإستئناف التدريبات قبل عودة المسابقة.





‎ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، موقف أندية الدورى من قرار إستئناف المسابقة، وأسباب الاعتراض على عودة الدورى، على النحو التالى:-

‎أولا.. موقف الأندية من قرار إستئناف الدورى:

‎١- التزام ‎كخطوة أولية لعودة التدريبات الجماعية والاستعداد لاستئناف البطولة.





ألزم اتحاد الكرة جميع الأندية بإجراء مسحات فيروس كورونا للاعبيها والأجهزة الفنية والإدارية للتأكد من سلامة الجميع قبل خوض التدريبات ‎٧ أندية حتى الأن من أصل ١٨ فريق أجرو مسحات فيروس كورونا وهم فرق الأهلى وبيراميدز ووادى دجلة، الانتاج الحربى والجونة وطلائع الجيش، واخيرا فريق المقاولون العرب.





‎٢- تهرب ‎يتهم البعض نادى الزمالك بتهربه من تحديد وقت محدد لإجراء مسحة فيروس كورونا، وذلك بسبب عدم عودة لاعبيه حتى الأن من بلادهم وطلب الزمالك مهلة من أجل تجميعهم.





‎٣- رفض ‎وأعلن بشكل رسمى فريق أف سي مصر رفضه إجرائه المسحات الكاشفة عن فيروس كورونا والعودة للتدريبات، وأعلن فى خطاب رسمى أرسله لاتحاد الكرة انسحابه من بطولة الدورى إذا تم إستئنافها.





‎ثانيًا.. أسباب رفض الأندية إستئناف الدوى ومطالبتهم بإلغائه:





ترغب الأندية فى إلغاء بطولة الدورى الجارية بسبب خوفهم من التعرض للإصابة بالوباء فى ظل عدم السيطرة الكاملة حتى الأن على الفيروس واستمرار تزايد أعداد المصابين. ‎وترى الأندية المعترضة على إستكمال الدورى، بأن تصريحات اللجنة الخماسية بتنفيذ الإجراءات الإحترازية، صعب تحقيقه، بسبب عدم اكتشاف علاج فعال لمحاربة فيروس كورونا حتى الأن، وطبيعة اللعبة التى يوجد بها تلامس واحتكاكات.





- قلة المدة المعلنة قبل إستئناف المسابقة

‎يبتعد اللاعبين عن ممارسة التدريبات القوية منذ فترة طويلة، مما سيحتاج إلى فترة طويلة كفترة إعداد حتى يستعيدوا لياقتهم البدنية والفنية.





‎وكان من المفترض وفقًا لقرار الحكومة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، عودة التدريبات الجماعية للفرق ومنحهم 3 أسابيع فترة إعداد على أن يتم إستئناف الدورى بتاريخ ٢٥ يوليو المقبل، ‎ولكن قرار إجراء المسحات لجميع الأندية، أخر من عودة الفرق للتدريبات فى الموعد المحدد لها.





‎ويتصدر الأهلى ترتيب جدول مسابقة الدورى برصيد 49 نقطة من 18 مباراة، ومازال يتبقى أكثر من 100 مباراة حتى تنتهى المسابقة.

حالة من الجدل الكبير يعيشها الوسط الرياضى الكروى حاليًا، بسبب قرار الحكومة بإستئناف النشاط الرياضى والاستعداد لعودة بطولة الدورى المصرى من جديد فى ٢٥ يوليو المقبل.