سمك في مياه.. رجل يفرض شرطا غريبا على من يود شراء منزله

عند العزم لشراء منزل جديد يود المشتري أن يحقق المعادلة الصعبة وهي المساحة والموقع والمبلغ القليل، توفر كل هذا في منزل واحد ولكن مازال هناك شرط كان هو الأغرب.





طرح منزل للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من 1000 جنيه إسترليني فقط وهو يعتبر ثمنا زهيدا على منزل بمواصفات هذا العقار المدرج من غرفتي نوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.









ولكن فرض صاحبه عند بيعه وهو عدم السماح للمشتري بالدخول إلى المنزل، إذا كان الشخص يريد المزايدة عليه وشرائه فسيتعين عليه فقط الوقوف بالخارج في الشارع والنظر إليه.





وتعلل صاحب العقار بأنه في حالة سيئة للغاية بحيث لا يمكن للمشترين المحتملين الدخول لمشاهدته، كما لم ينشر أي صور داخلية للمنزل، مشيرًا إلى أن المنزل قد تعرض للحريق في 2019 لذلك سيحتاج إلى مشتري مغامر ليتمكن من قلبه.









وقالت "بوند وولف" للمزادات أن المنزل معروض بثمن زهيد للغاية يحتوي على غرفة استقبال ومطبخ وحمام وحديقة في الجزء الخلفي من المنزل، كما أنه ملكية حرة ، مما يعني أن المشتري سيمتلك المنزل مباشرة والأرض التي تم بناؤه عليها.