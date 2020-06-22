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فن

أصيب بـ كورونا.. هاني رمزي ينعي نجم الكرة العراقية أحمد راضي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:32 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم

نعى الفنان هاني رمزي وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر هاني رمزي صورة للكابتن احمد راضي وعلق عليها قائلا "‏الله يرحم النجم العراقي أحمد راضى كان على خلق عظيمه وشخصيه متميزه البقاء لله ‎#العراق ‎#العراقي".

وتوفي صباح امس الأحد  نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، أمسي الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "الأسطورة أحمد راضي تعرض لانتكاسة في حالته الصحية بسبب مضاعفات الفيروس أثناء تواجده في مستشفى النعمان، ما أدى إلى ضيق حاد في التنفس ليلقى حتفه قبل المغادرة إلى عمان لتلقي العلاج هناك".

الخطيب ينعى الكابتن أحمد راضي نجم الكرة العراقية والعربية

وكان النجم العراقي السابق أحمد راضي قد غادر مستشفى النعمان الأسبوع الماضي على مسؤوليته بعد تحسن بسيط في حالته الصحية قبل العودة إليها بعد يوم واحد.

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