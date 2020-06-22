رصدنا 29 حالة اشتباه.. التأمين الصحي: تأجيل الامتحانات لـ 3 طلاب ثبت إصابتهم بكورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهدف الرئيسي لـ وزارة الصحة ولهيئة التأمين العام هو الأطمئنان ومساعدة الشعب المصري في كل الأجواء، متابعا أن منذ شهركان هناك خطة استثنائية للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود تنسيق تام ووزارة التربية والتعليم.





وأضاف ضاحي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن منذ السادسة صباحا الفرق الطبية بتقوم باللف على اللجان من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، متابعا: قمنا بالتأكد من ان كل اللجان يتوافر بها لحنة طبية سواء في الريف أو الحضر.









وتابع: تقارير المستشفى الخاص ب الـ3 حالات إصابة بكورونا أثبتت إصابتهم، حيث كان أحدهم ملزم بالبقاء في العزل المنزلي حتى يوم 6/25 ، وأخر ليوم 6/26، متابعا تم تأجيلهم إلى دور ثاني. وأوضح أن هناك مايقارب من 900 طبيب و1200 زائرة صحية موزعين على كل اللجان، حيت تلقت الهيئة اليوم 53 بلاغًا من الثانوية العامة و11 بلاغًا من الثانوية الأزهرية ، لافتًا إلى تأجيل الامتحان للدور الثاني ل 6 طلاب، 3 من بينهم تبين اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا وخضوعهم للعزل المنزلي و3 مخالطين لمصابين سواء الأب والأم،وتابع: تقارير المستشفى الخاص ب الـ3 حالات إصابة بكورونا أثبتت إصابتهم، حيث كان أحدهم ملزم بالبقاء في العزل المنزلي حتى يوم 6/25 ، وأخر ليوم 6/26، متابعا تم تأجيلهم إلى دور ثاني.





وأشار إلى رصد 29 حالة اشتباه بفيروس كورونا بين طلاب الثانوية وعزلهم في أماكن بمفردهم واستكمال بعضهم للامتحان بناء على قرار من الطبيب ورئيس اللجنة، لافتًا إلى اشتراط إحضار هؤلاء الطلاب شهادة طبية الامتحان القادم من مستشفى العزل تبين ما أن كان مسموح لهم بأداء الامتحانات أولا.



ولفت إلى ظهور بعض الحالات المتفرقة على 10طلاب وهي أعراض عادية وتم علاجهم في عيادات اللجان، وفيما يخص اللجان تم أثبات وجود حالتين وتم تحويلهم إلى المستشفى، لافتا إلى أن كل اللجان يتوافر بها أدوات التعقيم وتكفي حتى نهاية الامتحانات.