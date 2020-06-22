الطب العلاجي بالمنوفية: إلقاء القبض على صيدلي يستخدم الأعشاب لعلاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة في المنوفية، إنه تم تبليغ التفتيش الصيدلي، وقاموا بتفتيش الصيدلية ووجدوا أعشاب مجهولة المصدر، ولذلك تم غلق وتشميع الصيدلية.

وأضاف العجيزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،

أن هذه المواد المجهولة المصدر كانت تباع تقريبًا ب500 جنيه للمواطنين، معقبا : تم تشميع الصيدلية وتحول على النيابة ومن ثم تتحول إلى قضية، ثم بيتم

إرسال عينات منها للتحاليل المركزية بوزارة الصحة لتحديد نوعيتها وما إذا كان مضرة أم لا.