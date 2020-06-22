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الطب العلاجي بالمنوفية: إلقاء القبض على صيدلي يستخدم الأعشاب لعلاج كورونا.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:01 ص
صيدلي يستخدم الأعشاب
صيدلي يستخدم الأعشاب لعلاج كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة في المنوفية، إنه تم تبليغ التفتيش الصيدلي، وقاموا بتفتيش الصيدلية ووجدوا أعشاب مجهولة المصدر، ولذلك تم غلق وتشميع الصيدلية.

وأضاف العجيزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه بعد انتشار مقاطع فيديو عن صيدلي يعالج مرضى كورونا، حيث قام بالتنقل  بين عدد من المدن والمراكز بالمنوفية يقدم للمواطنين علاجًا وهميًا لـفيروس كورونا.

وأشار مدير إدارة الطب العلاجي إلى أنه تم التحفظ على كرتونتين يحتويان على مايقارب من 60 كيلو من مواد مجهولة المصدر تباع في الصيدلية كعلاج لكورونا، تم ضبطها.

ولفت إلى أن هذه المواد المجهولة المصدر كانت تباع تقريبًا ب500 جنيه للمواطنين، معقبا : تم تشميع الصيدلية وتحول على النيابة ومن ثم تتحول إلى قضية، ثم بيتم إرسال عينات منها للتحاليل المركزية بوزارة الصحة لتحديد نوعيتها وما إذا كان مضرة أم لا.

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