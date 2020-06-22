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منوعات

لا لمسحة الأنف المؤلمة.. أول اختبار كورونا من خلال اللعاب فقط

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:00 ص
اختبار كورونا من
اختبار كورونا من خلال مسحة الأنف
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أماني إبراهيم
بدأت المملكة المتحدة تجاربها الواعدة في تطوير أحدث اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدون ألم.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد بدأت أمس تجربة الاختبار الجديد، والذي يعتمد على لعاب الشخص فقط بدون ألم على عكس مسحة الانف المعتادة منذ بداية الأزمة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية نتائج التحليل الجديد للذين اشتبهوا في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وخضعوا لاختبار اللعاب الجديد من خلال البصق فقط.


وإثبات نجاح هذا الاختبار يعني أن الاختبارات المنزلية قد تصبح متاحة قريبا وبدون ألم، حيث يقتصر دور الشخص على البصق في علبة العينة وإرسالها للتحليل.

ويخضع أكثر من 14 الف شخص من العاملين وموظفي الجامعات وأقاربهم لهذا الاختبار ضمن المشاركة في التجارب الأولية، وسيتم جمع العينات من المنازل بواسطة موظفين من جامعة ساوثهامبتون.

وتستغرق النتائج لهذا الاختبار الجديد 48 ساعة فقط، وقال وزير الصحة مات هانكوك أن اختبار اللعاب سيجعل إمكانية التأكد من كل المرضى أمرا سهلا ومن المنزل دون الحاجة إلى استخدام المسحات.
لا لمسحة الأنف المؤلمة.. أول اختبار كورونا من خلال اللعاب فقط
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