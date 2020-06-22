AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولى تبحث مع سفير سويسرا مشروعات التعاون الجديدة بين البلدين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع بول جارنييه سفير سويسرا لدى القاهرة سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في ضوء استراتيجية التعاون 2017 - 2020 وما تحقق منها والتي حصلت مصر خلالها على منح تقدر بنحو 86 مليون فرنك سويسري، كما بحثت استراتيجية التعاون الجديدة بين الجانبين للأعوام الأربعة المقبلة (2021- 2024) والتي تهدف إلى تعميق سبل  الشراكة بين البلدين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي خلال لقاء عقد مع السفير السويسري بالقاهرة عبر الفيديو كونفرانس وجمع أيضا كورين هنشوز، مديرة مكتب التعاون الدولى السويسرى بالقاهرة على أهمية توافق استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا (2021- 2024 ) مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.


وأوضحت الوزيرة أن إستراتيجية التعاون الجديدة تركز على سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تركز على عدة مجالات تمثل أولوية للحكومة المصرية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والتحول الرقمى والتعليم والتدريب الفنى والصحة والزراعة والطاقة المتجددة.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للشراكة التنموية القائمة بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا، والتى وصلت حجمها إلى 700 مليون فرنك سويسري منذ بدء التعاون التنموي بين البلدين، ساهمت فى تنفيذ 200 مشروع، كما تبلغ محفظة التعاون الجارية ما يقرب من 48 مليون يورو في مجالات الاتصالات والتخطيط العمراني ومياه الشرب والصرف الصحي والنسيج والصحة والبيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية إمتداد التعاون بين مصر وسويسرا ليشمل تمكين المرأة، فى ظل أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية تطلق مع منتدى الاقتصاد العالمي مشروع سد الفجوة بين الجنسين في مصر، والذي تم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل،  وسد الفجوات في الأجور بين الجنسين، وضمان حصول النساء على المهارات اللازمة لمستقبل العمل وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أشاد السفير السويسرى لدى القاهرة، باستراتيجية وزارة التعاون الدولى الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدا دعم سويسرا لمصر في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال إن بلاده ستركز على توافق استراتجية التعاون الجديدة بين البلدين (2021- 2024)، مع استراتيجية وزارة التعاون الدولى خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

وأكدت كورين هنشوز، مديرة مكتب التعاون الدولى السويسرى، حرص الجانب السويسرى على التعاون مع مصر فى مجال الزراعة لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في توفير الأمن الغذائى لمصر.

الجدير بالذكر، أن هذا اللقاء هو الثالث للدكتورة رانيا المشاط، مع مسؤولين من سويسرا، منذ توليها وزارة التعاون الدولى، حيث سبق أن التقت بجاى بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسري، وذلك فى ختام زيارته إلى مصر فبراير الماضى، على رأس وفد رسمى من الحكومة  و15 شركة سويسرية وممثلين عن البرلمان السويسرى، كما التقت الوزيرة بالسفير مانويل الصقر، مدير الوكالة السويسرية للتنمية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمى بمدينة دافوس السويسرية يناير الماضى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط: 1.2 مليار دولار من الأمم المتحدة لدعم مصر فى 4 محاور

وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية وممثلي 130 شركة

1.7 مليار يورو حجم التعاون المشترك.. المشاط تبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة المرحلة الثالثة لمبادلة الديون

بعد توقف 27 عاما.. إحياء اللجنة المصرية البولندية واتفاقية للتعاون الاقتصادى بين البلدين

ترشيحاتنا

أحمد شوبير ينعي طفل أوس أوس

أمريكا تطالب بإجراء مباحثات حول ليبيا طبقا لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين والأمم المتحدة

تحديد طالب سرب امتحان اللغة العربية..يتصدر نشرة صباح البلد لماراثون الثانوية

بـ أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية.. صور

اليوم غرة ذي القعدة.. هل فاتك صيام الست من شوال ؟

بعد نشرها صورة جريئة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

تقهر كورونا مرة أخرى..الصين تنجح فى محاصرة الموجة الثانية من الوباء

أمريكا تطالب بإجراء مباحثات حول ليبيا طبقا لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين والأمم المتحدة

بجمبسوت وبدون مكياج.. شاهد إطلالة ابنة علي الحجار فى عقد قرانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغرب محاولة لتهريب المخدرات باستخدام الفلفل الأخضر

صيني يحاول التخلص من حياته بسبب عدوى كورونا.. ونتيجة الفحص تكشف سلبية حالته

عمرها 6 أعوام.. سرعة بديهة طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع