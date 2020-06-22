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أخبار البلد

على متن 40 رحلة طيران.. 4879 مصريا يعودن إلى أرض الوطن اليوم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:12 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 40 رحلة على متنها 4879 مصريا عالقين بدول الخارج منذ وقف الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلات القادمة من الخارج سوف تصل من عدة دول من بينها ، سلطنة عمان  والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن واليمن وقطر ، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج. 


ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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