فلسطين تكشف عن نتائج فحوصات كورونا للعائدين من مصر

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن نتائج فحوصات جميع العائدين من مصر جاءت جميعها سلبية.





وقال ملحم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تم تسجيل 82 إصابة جديدة بفروس كورونا في فلسطين، بينها 63 في تفوح و2 في حلحول و2 في نوبا و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس و4 في بيت لحم و2 في رام الله والبيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1110".





وأضاف: "جميع فحوصات القادمين يوم أمس من جمهورية مصر العربية كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، وغادروا إلي الحجر المنزلي لمدة 14 يوما".







