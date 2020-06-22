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أخبار العالم

فلسطين تكشف عن نتائج فحوصات كورونا للعائدين من مصر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن نتائج فحوصات جميع العائدين من مصر جاءت جميعها سلبية.

وقال ملحم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تم تسجيل 82 إصابة جديدة بفروس كورونا في فلسطين، بينها 63 في تفوح و2 في حلحول و2 في نوبا و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس و4 في بيت لحم و2 في رام الله والبيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1110".

وأضاف: "جميع فحوصات القادمين يوم أمس من جمهورية مصر العربية كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، وغادروا إلي الحجر المنزلي لمدة 14 يوما".


ومساء أمس، أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بجهود مصر في تسهيل عودة الدفعة الأولى من العالقين هناك. 


وقالت الوزارة إن "عدد الدفعة الأولى من العالقين بلغ 270 مواطنا وصل بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة، وجهاز المخابرات، والأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وبتوجيهات ومتابعة يومية من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، واللجنة الوزارية المختصة بقضية العالقين، وبمتابعة ميدانية من سفارتي دولة فلسطين في مصر والأردن، سواء من حيث الترتيبات المتعلقة بنقلهم فجرا إلى مطار القاهرة الدولي واستكمال ترتيبات وإجراءات المغادرة حتى ساعة متأخرة من الليل، أو ترتيب استقبالهم ونقلهم من المطار إلى الجسر مع السلطات المختصة في المملكة الاردنية".

وتابعت: "تم استقبالهم من هيئة المعابر والحدود وطواقم وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والشرطة وقوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المختلفة التي وفرت لهم بيئة استقبال آمنة وصحية ومريحة، كما تم استقبالهم من قبل السفير أحمد الديك ممثلا لوزير الخارجية".

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