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تكنولوجيا

نهاية 2020.. آبل تصدر آجهزة MacBook Pro و iMac لأول مرة بمعالجات ARM .. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:02 م
آبل ستصدر آجهزة MacBook
آبل ستصدر آجهزة MacBook Pro و iMac لأول مرة بمعالجات ARM
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة آبل Apple  ستستخدم معالجاتها الجديدة ARM في تصنيع جهاز كمبيوتر iMac بالإضافة إلى لاب توب MacBook Pro، حيث سيتم الإعلان عنهم في مؤتمر مطورى آبل السنوى WWDC

وبحسب وكالة بلومبرج فإن آبل ستصدر في نهاية العام الحالى 2020، لاب توب MacBook Pro بشاشة قياس 13.3 بوصة، كما ستصدر جهاز iMac بشاشة قياس 24 بوصة في نهاية العام أو بداية العام القادم 2021 . 


وسيكون جهاز iMac هو أول جهاز تصدر آبل بمعالج ARM الخاص بها بعد قرارها التحول من معالجات شرك إنتل، حيث من المتوقع أن الاعتماد على معالجات  ARM سيعزز أداء الأجهزة القادمة بنسبة من 50 إلى 100 %  مقارنة بمعالجات إنتل.

وستبدأ آبل بتحديث أجهزة iMac الحالية بدءا من الربع الثالث من العام الحالى،  حيث ستستغرق مدة الانتقال إلى معالجات ARM حوالي من 12 إلى 18 شهرًا ، مما يجعل كل أجهزتها تصدر بهذه المعالجات بحلول العام القادم. 

ويعتبر أكبر تغيير سيتم الإعلان عنه في مؤتمر آبل للمطورين هو أن أجهزة كمبيوتر ماك للعام الحالى، لن تحصل على خاصية Face ID التى تقوم بالتعرف على الوجه لتأمين خصوصية المستخدمين.

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